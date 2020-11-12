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Более 800 жителей Подмосковья переедут из аварийного жилья до конца года

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Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

Более 800 жителей Подмосковья переедут из аварийного жилья до конца года, всего с начала 2020-го новоселье справили 2,1 тысячи человек, сообщил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев. Его слова приводятся на сайте областного правительства в четверг, 12 ноября.

«Построено и находится на стадии ввода и передачи жителям еще 15 тысяч квадратных метров, куда сможет переехать 841 человек», — сказал он.

По его словам, расселение аварийного жилья входит в задачи нацпроекта «Жилье и городская среда».

Всего до 2025 года в региона запланировано переселить из аварийного жилья 22 тысячи человек в 46 муниципалитетах. Общая площадь аварийного жилого фонда составляет 371 тысячу квадратных метров, говорится в сообщении.

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