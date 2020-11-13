В России за четыре года реализовали свыше 78 тысяч проектов благоустройства

В России за четыре года реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в нацпроект «Жилье и городская среда», благоустроили более 78 тысяч общественных пространств. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

По его словам, в проекте по формированию комфортной городской среды смогли принять участие более 47 миллионов граждан.

Чтобы оценить динамику изменения городов, был разработан индекс качества городской среды. По итогам 2019 года городская среда оказалось благоприятной у 27 процентов городов. По федеральному проекту также провели четыре Всероссийских конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В России до декабря 2030 года планируется реализовать национальный проект «Жилье и городская среда». Его бюджет составляет около триллиона рублей. Проект призван помочь россиянам улучшить свои жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города — красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов. Предполагается, что по результатам проекта россияне также получат возможность взять жилье в ипотеку по ставке менее 8 процентов, а покупать строящиеся объекты в кредит будет безопасно. Кроме того, планируется, что из старых домов переселят более 530 тысяч человек, и почти третья россиян будет участвовать в решении вопросов развития городской среды.