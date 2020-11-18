На пустыре в российском городе появится рождественский парк

В 2021 году в строящемся микрорайоне Охмыльцево в Вологде появится рождественский парк площадью более 13 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС.

В администрации города рассказали, что одна из первых новых парковых зон Вологды будет создана по нацпроекту «Жилье и городская среда». «Парк появится буквально на пустыре в новом строящемся, активно растущем микрорайоне Охмыльцево. Местные жители вышли с инициативой разбить там парк, этой идее уже несколько лет», — отметили в пресс-службе.

Подготовительные работы для строительства парка начнутся уже в этом году, основные проведут в 2021-м. Запланировано проложить широкие прогулочные дорожки, велодорожку, обустроить детскую площадку с безопасным резиновым покрытием, несколько зон для отдыха со скамейками, установить парковые светильники и высадить более 200 деревьев.

В России до декабря 2030 года планируется реализовать национальный проект «Жилье и городская среда». Его бюджет составляет около триллиона рублей. Проект призван помочь россиянам улучшить свои жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города — красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов. Предполагается, что по результатам проекта россияне также получат возможность взять жилье в ипотеку по ставке менее 8 процентов, а покупать строящиеся объекты в кредит будет безопасно. Кроме того, планируется, что из старых домов переселят более 530 тысяч человек, и почти третья россиян будет участвовать в решении вопросов развития городской среды.