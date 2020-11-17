В трех селах Хабаровского края сдали новые общественные пространства

В трех поселках Хабаровского края завершили работы по созданию новых общественных пространств. Как сообщает ТАСС, территории благоустроили за счет нацпроекта «Жилье и городская среда».

В региональном правительстве отметили, что благодаря нацпроекту в селе Дубовый Мыс в этом году появилась универсальная спортивная площадка. Также были смонтированы две баскетбольные стойки с тренировочными щитами.

На строительство спортплощадки в Дубовом Мысе потратили почти 1,5 миллиона рублей. Столько же средства направили в поселок Известковый на обустройство пешеходной части центральной улицы.

В селе Тополево завершили работы по созданию двух новых общественных пространств — для жителей открыли сквер на въезде в населенный пункт и площадку возле местного храма. На их благоустройство направили 4,6 миллиона рублей.

В России до декабря 2030 года планируется реализовать национальный проект «Жилье и городская среда». Его бюджет составляет около триллиона рублей. Проект призван помочь россиянам улучшить свои жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города — красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов. Предполагается, что по результатам проекта россияне также получат возможность взять жилье в ипотеку по ставке менее 8 процентов, а покупать строящиеся объекты в кредит будет безопасно. Кроме того, планируется, что из старых домов переселят более 530 тысяч человек, и почти третья россиян будет участвовать в решении вопросов развития городской среды.