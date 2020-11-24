В России заметили панический спрос на жилье

В 2020 году Россию захлестнули две волны панического спроса на жилье, заявил агентству Regnum экономист Василий Колташов. Из-за этого цены на недвижимость в стране выросли, пояснил он.

Первая волна наблюдалась в начале года на фоне обвала мировых цен на нефть и девальвации рубля, уточнил эксперт. Вторая была замечена осенью, когда рубль вновь начал сильно обесцениваться. Паника и привела к росту цен на квадратные метры, указал Колташов.

«Лавинообразного спроса, несмотря на распространение льготной ипотеки и снижение ключевой ставки Центрального банка, мы в 2021 году можем не увидеть, — спрогнозировал экономист. — И тут важно следующее: то, что в 2020 году цены поднялись, было связано не только с мерами поддержки правительства и Центробанка, но и с паникой».

Ранее в ноябре был обозначен срок сокращения спроса на жилье в России: по мнению аналитиков, интерес к приобретению квартир существенно снизится к второму кварталу 2021 года.

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