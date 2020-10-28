Обозначены масштабы роста цен на жилье в России

Цены на строящееся жилье в России в январе-сентябре 2020 года увеличились в реальном выражении на 7,4 процента, совокупный рост составил 10,5 процента. Масштабы удорожания обозначил в ходе выступления в пресс-центре МИА «Россия сегодня» заместитель главы аналитического центра «Дом.рф» Никита Белоусов, передает РИА Новости.

Эксперт отметил, что удорожанию квадратных метров в 2020-м способствовало ослабление курса рубля относительно доллара США. Кроме того, рост цен связан с запуском программы льготной ипотеки под 6,5 процента годовых, которая поддержала спрос на жилье и «спасла отрасль от катастрофического падения объемов продаж», указал Белоусов.

Больше всего, по его данным, подорожали новостройки в Москве (плюс 16,5 процента), Московской области (16,4 процента), Санкт-Петербурге (13 процентов) и Калининградской области (11,6 процента).

Ранее в октябре премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство будет добиваться отсутствия роста цен на жилье в стране.

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