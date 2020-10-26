Мишустин пообещал россиянам добиться отсутствия роста цен на жилье

Правительство России будет добиваться отсутствия роста цен на жилье, в том числе из-за застройщиков. Об этом заявил в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с лидерами думских фракций. Его слова приводит ТАСС.

«Я очень надеюсь, что мы сейчас будем добиваться всецело отсутствия этого роста [цен]», — заявил Мишустин.

По его словам, сейчас упрощаются процедуры в сфере строительства, а также проводится работа по снижению стоимости жилья. Меры принимаются для того, чтобы при снижении соответствующей ставки на ипотеку власти России могли также воздействовать на строительные компании.

«Пока в настоящий момент есть такие примеры, когда, к сожалению, цена для людей дорожает именно из-за застройщиков», — сказал глава кабмина.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф спрогнозировал ипотечный провал. По его словам, продление программы льготной ипотеки под 6,5 процента годовых целесообразно, однако еще больше снижать ставку не нужно — это может спровоцировать сильный провал на рынке жилищного кредитования.