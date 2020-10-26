Названы главные причины переезда россиян

В России назвали главные причины, побуждающие жителей переезжать в другие регионы страны. На вершине списка оказались экология и уровень зарплаты, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование HeadHunter.

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Аналитики проводили исследование в сентябре-октябре 2020 года и опросили за это время более 10 тысяч респондентов. В качестве главных причин переезда в другие регионы жители Архангельской области, Москвы и Санкт-Петербурга назвали плохую экологическую обстановку и климат. В этот список также вошли уровень зарплаты и наличие качественной городской инфраструктуры.

Участники исследования рассказали и о наиболее востребованных направлениях для переезда. Почти четверть опрошенных (24 процента) мечтают уехать жить в Москву из-за высоких, в сравнении с другими регионами, зарплат, а 18 процентов — в Краснодарский край в поисках комфортного климата. Однако только 20 процентов россиян намерены поменять местожительства. Больше всего этого хотят респонденты из Архангельской области, Коми и Якутии, а меньше всего — жители столицы и Санкт-Петербурга.

Ранее в октябре специалисты портала по аренде и покупке жилья ЦИАН назвали российские регионы, жители которых чаще всего мечтают о переезде в Москву. Лидером рейтинга оказался Санкт-Петербург, где более 10 процентов жителей хотят уехать в столицу. За ним расположились Краснодарский край (более 9 процентов), Башкирия (6 процентов), Самарская (5 процентов) и Нижегородская области.

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