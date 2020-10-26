Семья решила переехать из-за «превративших жизнь в ад» изобретательных соседей

Жительница английского графства Стаффордшир обвинила соседей в справлении малой нужды в ее почтовый ящик, размазывании еды по лобовому стеклу ее автомобиля, обливании батута ее детей сиропом и совершении множества других неприятных пакостей, сделавших жизнь ее семьи невыносимой. Женщина обратилась в агентство недвижимости, умоляя ее переселить, так как ее жизнь «превратилась в ад», пишет британская газета Metro.

27-летняя Эмма Уорд пожаловалась, что неоднократно получала поддельные письма, которые якобы отправлялись социальными службами, а также множество раз замечала пропажу урн и посылок. Она добавила, что однажды ее кошку засунули в ее мусорный бак.

Мать двоих детей призналась, что проделки изобретательных соседей буквально сводят ее с ума, и из-за переживаний она сильно похудела. Однако агентство недвижимости Aspire Housing, с помощью которого женщина арендует жилье, якобы не торопится решать проблему. Уорд отметила, что очень хочет остаться в своем районе и уже готова перейти к самостоятельным поискам. «Я жила здесь всю жизнь — так же, как и мои родители. Мой сын ходит в ту же школу, что и они, я считаю себя местным жителем. Хотелось бы тут остаться», — сказала она.

В агентстве недвижимости заверили журналистов, что сотрудники довольно долго пытались устранить вражду между клиентами, однако ничего не вышло, и единственный выход в данной ситуации — расселить семьи. Теперь компания старается сделать все возможное и ищет подходящие варианты.

Ранее сообщалось, что ни в чем не виновный британец чуть не попал в тюрьму по обвинению в скачивании фотографий и видео со сценами жестокого обращения с несовершеннолетними. В ходе разбирательства выяснилось, что на самом деле эти файлы загружал его 60-летний сосед, с которым мужчина поделился паролем от Wi-Fi.