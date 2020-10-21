Итальянские пенсионеры слушали радио на полной громкости и попали под суд

Пара пенсионеров из итальянского города Сан-Донато-Миланезе попала под суд и получила тюремный срок из-за громкого прослушивания радио. Таким способом супруги мстили соседям, сообщает издание Corriere Della Sera.

80-летний пенсионер объяснил свое поведение тем, что находился дома с супругой после тяжелой болезни, а молодая пара с ребенком, которая проживала в соседней квартире, мешала им отдыхать. Тогда пожилые супруги начали им угрожать и мешать спать. Для этого пенсионеры на полную громкость включали ночью радио и стучали палками по потолку.

Несмотря на аргументы, связанные с болезнью, суд признал вину пожилых супругов и приговорил мужчину к одному году тюремного заключения, его жена получила восемь месяцев условного срока. Пострадавшая от буйных соседей семья была вынуждена продать квартиру и переехать.

В августе под суд попал британский пенсионер, который вместе с женой устроил в своем доме отель. Через несколько месяцев после открытия они узнали, что соседи подали к ним иск из-за постоянного шума от гостей и большого количества автомобилей, припаркованных на частной дороге. Недовольные жители сослались на соглашение собственников, которое запрещает использовать частные дома в коммерческих целях. В итоге супружеской паре назначили штраф.

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