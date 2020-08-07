Российский пенсионер устал от шума и повесил замки на детской площадке

Российский пенсионер из Воронежа устал от шума и скрипа, которые постоянно доносились с детской площадки во дворе, и повесил на качели замки. Об этом сообщают «Вести Воронеж».

Мужчина, проживающий на первом этаже, заблокировал движение качелей во дворе домов №2 и №2а на улице 121-й Стрелковой Дивизии. В данной ситуации недовольны только пенсионеры — раньше они лили масло на лавочки и пачкали кетчупом горки, поскольку их раздражал шум. Остальные жители давно просили у властей детскую площадку.

Своими действиями мужчина ничего не нарушил, поэтому полицейские не смогли привлечь его к ответственности. Участковый только попросил коммунальщиков вмешаться и срезать замки.

Двор является частной территорией, поэтому конфликт могут решить только сами жильцы и представители управляющей компании, рассказали в управе района. Горожан уже просили договориться, но пока что это удается только в присутствии полиции.

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