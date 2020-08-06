Российского мальчика насмерть задавило бетонной плитой на детской площадке

Несовершеннолетний житель Астрахани умер после того, как на него обрушилась бетонная плита на детской площадке. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Астраханской области.

Как установило следствие, 11-летний мальчик играл на детской площадке во дворе дома по улице Яблочкова. В частности, он лазил по металлической лестнице, которая была прикреплена к бетонной плите. В какой-то момент она обломилась снизу и обрушилась на ребенка.

От полученных повреждений мальчик скончался на месте. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В июле стая собак напала на ребенка во дворе города Златоуст Челябинской области и загнала мальчика на верхушку качелей, установленных на детской площадке.