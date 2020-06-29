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Стая собак напала на ребенка во дворе российского города и попала на видео

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В Златоусте стая собак напала на ребенка во дворе и загнала мальчика на верхушку качелей, установленных на детской площадке. Видео инцидента публикует издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, что во дворе российского города бегают около двух десятков бездомных собак. Они лают на напуганного мальчика, который спрятался от них на качелях и периодически кричит «фу!» Рядом стоит девочка в желтой жилетке и пытается помочь ребенку.

«По федеральному законодательству власти собак отлавливают, стерилизуют, чипируют и обязаны выпускать в место обитания. Поэтому, к сожалению, стаи присутствуют в городе», — пояснила советник по информационной политике главы города Юлия Прокопьева. Она добавила, что данные об инциденте планируется направить в местное управление ЖКХ.

Ранее в Магадане стая собак напала на шестилетнюю девочку. Ее госпитализировали с травмами средней тяжести. У девочки сильные укусы на ноге и на ухе, ей сделали уколы от бешенства. Состояние пострадавшей оценивают как удовлетворительное.

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