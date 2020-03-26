Стая собак напала на шестилетнюю девочку в России

В Магадане на шестилетнюю девочку напала стая собак, ребенка госпитализировали с травмами средней тяжести. Об этом сообщил представитель детской областной больницы, передает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, у девочки сильные укусы на ноге и на ухе, ей сделали уколы от бешенства. Состояние пострадавшей оценивают как удовлетворительное.

Как рассказала мать девочки, собаки напали на ребенка на детской площадке возле жилого дома. По ее словам, стая обитает там постоянно, однако «никто никаких мер не принимает», хотя она жаловалась в мэрию и полицию. Женщина добавила, что животных пришлось отгонять «буквально палками».

Областное управление Следственного комитета начало проверку, местным чиновникам грозит уголовное дело о халатности.

В январе в Тольятти стая бездомных собак напала на мальчика во дворе жилого дома. Мальчику удалось скрыться за припаркованными во дворе автомобилями и забежать в подъезд.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!