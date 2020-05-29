Российский мальчик погиб после игры со спичками и канистрой бензина

В Нижнем Новгороде умер мальчик, получивший ожоги после игры с огнем возле канистры с бензином. Об этом сообщило областное Следственное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, несчастный случай произошел 3 мая в Лунинском районе под Пензой, когда мальчик 2010 года рождения играл в гараже. На ребенке воспламенилась одежда, его доставили в ожоговый центр в Нижнем Новгороде. Однако в четверг, 28 мая, он умер от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Будут детально исследованы условия жизни и воспитания погибшего ребенка.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области подростки облили бензином и подожгли восьмилетнего мальчика из любопытства. Как рассказал ребенок, он завязывал шнурки, когда подростки облили его бензином и бросили в него спичку, после чего убежали. Мальчик попытался сбить пламя, ему также помогли проходившие мимо взрослые. Он получил ожоги нижних конечностей второй и третьей степени.

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