Трехлетняя девочка упала в котел с карри в школьной столовой и умерла

Трехлетняя девочка из индийской деревни Рампер Атари, округ Мирзапур, штат Уттар-Прадеш, обварилась в котле с карри на территории школы и умерла. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В понедельник, 3 февраля, в школьной столовой трехлетняя девочка упала в большой котел, в котором готовилось карри. Ее брат увидел произошедшее и стал звать на помощь, но повар не услышал криков.

Отец девочки пояснил, что повар не сразу понял, что произошло, так как слушал музыку в наушниках. Девочку доставили в больницу, но она скончалась от полученных ожогов.

Глава округа Мирзапур Сушил Кумар Патель (Sushil Kumar Patel) отстранил директора школы в связи с трагедией. Ведется расследование произошедшего. Сообщается, что погибшая девочка не была ученицей школы.

Ранее сообщалось, что трехлетний мальчик из Индии упал в котел с кипящим супом самбар и умер от полученных ожогов. Ребенок играл рядом с местом, где готовилась еда, и угодил в кипящий суп.

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