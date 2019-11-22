Трехлетний мальчик упал в котел с супом и умер

Трехлетний мальчик из деревни недалеко от индийского города Хайдарабад, штат Телангана, упал в котел с кипящим супом самбар и погиб от ожогов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В воскресенье, 17 ноября, мальчик по имени Суреш (Suresh) был с отцом на деревенском торжестве. Ребенок играл рядом с местом, где готовилась еда, и упал в кипящий котел с самбаром.

Мальчик получил серьезные ожоги, его срочно доставили в больницу. Во вторник, 19 ноября, Суреш скончался.

Отец погибшего сообщил в полицию о произошедшем. Сотрудники правоохранительных органов ведут расследование.

Ранее сообщалось, что в городе Куньмин, китайской провинции Юньнань, официантка получила ожоги после того, как зажигалка взорвалась в горячем супе. Клиент одного из ресторанов популярной китайской сети Haidilao уронил свою зажигалку в блюдо, когда передавал ее другу.

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