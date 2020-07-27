Москвич поджег детскую площадку из-за шума

Житель многоквартирного дома на юго-востоке Москвы поджег детский игровой комплекс, чтобы избавиться от шумных компаний под окнами. Об этом сообщается на сайте столичного управления МВД.

По словам 44-летнего мужчины, на площадке отдыхали не дети, а взрослые, которые распивали там алкогольные напитки. Устав от дебоширов, москвич облил комплекс легковоспламеняющимся средством и поджег его. Сумма причиненного ущерба превысила 100 тысяч рублей.

В отношении поджигателя возбудили уголовное дело по статье о вандализме, он находится под подпиской о невыезде.

В апреле житель Рязанской области расстрелял пятерых соседей из-за шума. Три человека были убиты в подъезде, при этом одной из своих жертв стрелок попал прямо в голову. Еще двоих мужчина расстрелял на улице. Всем убитым — от 22 до 31 года.

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