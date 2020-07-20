В России мальчик получил удар током на детской площадке и умер

В Ростове-на-Дону семилетний мальчик погиб, перелезая через бетонный парапет на детскую площадку. Он получил удар током и упал с высоты более двух метров, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, ребенок случайно прикоснулся к столбу освещения и получил электротравму, из-за которой упал и получил повреждения, в частности — черепно-мозговую травму, что привело к смерти.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). «В ходе расследования уголовного дела следствием будет дана правовая оценка действиям работникам товарищества собственников жилья», — говорится в сообщении СК.

Ранее в Бийске Алтайского края металлическая горка упала на игравшую на детской площадке восьмилетнюю девочку и проломила ей голову. Она решила скатиться с горки, однако сооружение пошатнулось, так как не было закреплено. В итоге девочка упала с высоты, а сверху на нее упала сама горка.