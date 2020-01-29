Стиральная машина убила россиянина током

Жителя Заинска в Татарстане убило током от стиральной машины. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по республике.

По данным ведомства, утром 25 января 61-летний мужчина чистил канализацию в ванной. Чтобы подлезть под раковину, он начал двигать стиральную машину, но забыл отключить ее от сети. При этом он стоял в разлитой по полу воде.

Машина не была заземлена, и пенсионер задел ее рукой и получил удар током. Он умер на месте от полученных травм. Тело погибшего через несколько часов обнаружил сын. СК начал проверку.

Ранее сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга выгуливала собаку в Невском районе города и умерла от удара током — рядом с ней нашли оголенный провод. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

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