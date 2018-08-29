Россиянин пережил мощный удар током и напугал спасателей

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В Красноярске мужчина попал под 110 киловольт на электрической подстанции и выжил. Видео в среду, 29 августа, опубликовано на сайте Yaplakal.com. Прибывшие на место спасатели не решались к нему приближаться и направляли дезориентированного пострадавшего голосом. Мужчина в обгоревшей одежде сам сумел дойти до них и лечь на носилки.

Инцидент предположительно произошел 27 августа, написал один из комментаторов. По его словам, пострадавший — 32-летний красноярец — проник на территорию подстанции в состоянии алкогольного опьянения с целью кражи цветного металла. «На момент приезда скорой помощи был в сознании, направлен в больницу», — отмечено в сообщении пользователя.

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