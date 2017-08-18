Подросток погиб при попытке сделать селфи на опоре ЛЭП у деревни Парашино

В Пермском крае подросток погиб, забравшись на опору линии электропередачи, чтобы сделать селфи. Об этом сообщили РИА Новости представители регионального управления Следственного комитета России.

Инцидент произошел неподалеку от деревни Парашино Кунгурского района. Тело подростка нашли на опоре ЛЭП местные жители.

Как выяснилось, что мальчик гулял с другом и решил сделать фотографию на столбе. Во время съемки он случайно задел провод линии электропередачи. От полученного удара током он скончался на месте.

Следователи проводят экспертизу и опрашивают очевидца произошедшего.

11 августа похожий инцидент произошел в Саратовской области. Тогда подросток выжил, но был доставлен в больницу с ожогами 85 процентов тела.