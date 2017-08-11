Попытка сделать селфи у ЛЭП в Саратове довела подростка до больницы

Сотрудники правоохранительных органов в Саратове инициировали проверку по факту удара током высокого напряжения 16-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте Южного следственного управления на транспорте СК России.

По информации следователей, молодой человек 10 августа переходил железнодорожные пути по мосту в районе остановочной платформы «Контакт», которая расположена в черте города. «Подойдя близко к линии контактной сети, его ударило электрическим током мощностью 27,5 тысячи ватт», — говорится в заявлении управления. Предположительно, мальчик намеревался сделать селфи.

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В результате подросток получил ожоги 85 процентов тела. По данным «Взгляд-инфо», его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Как рассказал изданию руководитель Саратовского следственного отдела на транспорте СКР Руслан Нурушев, друг мальчика стал свидетелем произошедшего. Он сначала заявлял, что пострадавший хотел сделать фото и с этой целью перелез через ограждение на мосту. Однако позже подросток изменил показания, объяснив, что его друг хотел подтянуться, повиснув на перилах, пишет портал.

В июне 2016 года 16-летний подросток в Брянске выжил после удара током в 27,5 тысячи ватт на железнодорожном мосту. Его госпитализировали с электротравмой, шоком 2-й степени и ожогами 1-3-й степени 45 процентов поверхности кожи. Отмечалось, что молодой человек поднялся по технической лестнице на верхнюю балку сооружения.