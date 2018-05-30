Россиянин решил зарядить телефон от столба, умер и обесточил четыре села

Двое пьяных жителей Коми набросили оголенный алюминиевый провод на линию электропередачи, чтобы подзарядить мобильный телефон. Об этом Flashnord рассказали в «Комиэнерго» в среду, 30 мая.

Информация о ЧП поступила на диспетчерский пульт накануне вечером, в 21:50 мск. Прибывшая на место бригада ремонтников обнаружила проволоку на проводах и тело человека. Они вызвали полицейских и скорую помощь. «Один пострадавший погиб на месте, второго с ожогами увезли на автомобиле скорой помощи в больницу», — сообщил представитель предприятия.

Кроме того, из-за действий мужчин на несколько часов были обесточены четыре села, в которых проживает почти 200 человек.

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В «Комиэнерго» подчеркивают, что линия оборудована знаками об опасности поражения током, а степень провисания провода полностью соответствовала нормативам.

Ранее, 18 августа прошлого года, в Пермском крае погиб подросток, забравшийся на опору ЛЭП, чтобы сделать селфи. Во время съемки он случайно задел провод и скончался на месте от удара током.

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