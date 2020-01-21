Россиянка выгуливала собаку возле электрического столба и погибла

Жительница Санкт-Петербурга выгуливала собаку в Невском районе города и умерла от удара тока, рядом с ней нашли оголенный провод. Об этом сообщается на сайте городского управления Следственного комитета.

Тело 24-летней девушки обнаружили 20 января на проспекте Обуховской Обороны. Рядом с ней нашли оборванный оголенный провод, идущий от столба электрического освещения. По предварительным данным, девушка умерла от удара током.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Ранее в якутском городе Ленск 14-летняя школьница умерла от удара током, взяв телефон с собой в ванную комнату. Зарядное устройство деформировалось, а у телефона оплавился корпус. Сам мобильный лежал на кромке ванны.

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