Россиянин избил 10-летнего мальчика и полгода оставался безнаказанным

Житель Москвы избил 10-летнего мальчика на детской площадке и полгода оставался безнаказанным, однако его матери удалось добиться штрафа для россиянина. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Женщина рассказала, что на ее сына напал мужчина лет 50, когда подросток со сверстниками находился на детской площадке недалеко от дома — другие дети успели убежать. Злоумышленник схватил мальчика за капюшон, бросил на землю, придавил одной рукой, а другой ударил по лицу. Ребенок начал кричать, его смогли отбить двое других мужчин, находившихся поблизости. Когда родители прибыли на место, мужчина уже ушел. Соседка, видевшая происходящее, указала на то, что мальчики ходят играть в чужой двор. Через нее выяснили, кто был нападавшим.

В разговоре с полицией мужчина заявлял, что не бил ребенка, а просто предложил пойти ему к родителям или в правоохранительные органы. Мать мальчика сказала, что «в это время у ребенка на глазах опухала щека». После обращения в полицию в отделе по делам несовершеннолетних родителям пригрозили, что поставят сына на учет, а психолог якобы поинтересовалась у матери, «не готова ли она взглянуть на это дело иначе и за что-то поблагодарить нападавшего».

Женщина добавила, что ребенка не отправили на медосвидетельствование, взрослых свидетелей опросили не сразу, а записи с камер видеонаблюдения посмотрели только через несколько дней и «настойчивых звонков». Участковый не приходил на встречи, назначенные им в ОВД, и тогда родители обратились в прокуратуру, после чего дело направили в суд, но оттуда его вернули из-за неверно собранных доказательств, и детям пришлось снова давать показания.

Мать мальчика рассказала, что после огласки пользователи соцсетей призывали ее к самосуду, но она хотела показать сыну, что есть законы, которые защищают граждан, и преступления наказываются. Однако благодаря публикациям в соцсетях на дело обратил внимание Следственный комитет, суд состоялся. На заседании мужчина объяснил, что когда-то его сына тоже якобы обидели и за это он «решил показательно поучить своих детей, схватив первого попавшегося», избив на глазах у своего ребенка. В полиции он заставлял своего сына говорить, что отец ни на кого не нападал. Суд признал мужчину виновным по статье 6.1.1 КоАП («Побои»), назначив ему штраф в 10 тысяч рублей.

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