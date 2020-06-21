Российские подростки избили беременную женщину за пение под гитару

Российские подростки избили беременную женщину и ее мужа за пение под гитару. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал 112.

Потасовка произошла 20 июня в Санкт-Петербурге. Уличные музыканты вышли к станции метро «Рыбацкое», чтобы спеть несколько песен. Проходящие мимо подростки раскритиковали стиль их исполнения и начали оскорблять музыкантов, в результате чего завязалась драка.

В ходе потасовки беременная женщина получила перелом носа, и ей пришлось вызвать скорую. После оказания медицинской помощи ее отправили домой в удовлетворительном состоянии. В правоохранительных органах сообщили, что полиция Невского района пытается установить всех участников драки и прояснить обстоятельства инцидента.

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