Россиянин оттаскал женщину за волосы на улице, ударил по голове и попал на видео

Житель Самары выволок знакомую на улицу за волосы и избил на глазах у прохожих. Снятое очевидцами видео опубликовано в Telegram-канале «2ch/Двач».

На кадрах полураздетый мужчина тащит по асфальту женщину, затем начинает бить ее скалкой по голове и телу. Вокруг собираются люди и возмущенно кричат на него, требуя прекратить. Он прекращает избиение, когда к нему подходит человек.

Канал пишет, что россиянин оказался пьян, а избитая была его собутыльницей. Горожане вызвали полицию. Другие подробности не сообщаются.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!