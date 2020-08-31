Пенсионер устроил у себя дома отель и попал под суд

В Великобритании пенсионер вместе с женой устроил у себя дома отель и попал под суд. Теперь ему грозит штраф в размере 20 тысяч фунтов стерлингов (более 26 тысяч долларов). Об этом сообщает Daily Mail.

65-летний Стив Марчем (Steve Marcham) вместе с женой Дианой Гроувс (Diana Groves) открыл отель по системе bed and breakfast (B&B) в своем доме в английском графстве Гэмпшир в мае 2019 года. Через два месяца после начала работы супруги получили письмо от адвоката, который представлял интересы соседей. Оказалось, что к паре подали иск из-за постоянного шума от гостей, развлекающихся в бассейне, и большого количества автомобилей, припаркованных на частной дороге. Стив и Диана несколько раз пытались прояснить ситуацию лично, но все их попытки были проигнорированы. Соседи ссылаются на соглашение, подписанное всеми жителями во время покупки участков. В нем указано, что дома в переулке, где они проживают, можно использовать только в качестве частного жилья, а не для ведения бизнеса.

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На данный момент супруги уже выплатили часть штрафа — почти 2,5 тысячи фунтов стерлингов (около 3,5 тысячи долларов), а общая сумма составляет 20 тысяч фунтов стерлингов (более 26 тысяч долларов). Как отмечает Гроувс, эта ситуация с разбирательствами отняла у нее и ее мужа много сил, а управление отелем не доставило никакого удовольствия, так как они чувствовали себя «запуганными в собственном доме». Эксперты говорят, что эта история может плохо закончиться не только для одной семьи. Представитель Ассоциации отелей по системе B&B Дэвид Уэстон (David Weston) заявил, что хозяева гостиниц обеспокоены ситуацией, так как она может стать опасным прецедентом для тех, кто занимается подобным бизнесом.

Разбирательства между соседями в Англии происходят не только в графстве Гэмпшир. Недавно житель района Хаунслоу в Западном Лондоне забросал соседний участок мусором и другими вещами, которые оказались в его саду. Позже оказалось, что он сделал это из-за мести. В интернете появилась видеозапись произошедшего. На кадрах было видно, как британец по имени Клиф Гамильтон (Cliff Hamilton) и двое его помощников перебирают хлам в своем саду и закидывают им участок соседей. Через забор полетели доски, пластиковые панели, порванные мешки, старый матрас, кирпичи, сломанный телевизор, шины, строительный мусор и даже старая дверь.

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