Женщина превратила свой дом в настольную игру

В графстве Северный Йоркшир, в Англии, 27-летняя жительница по имени Лаура Кермод (Laura Kermode) хотела укрепить забор вокруг своего дома. В результате, постройка стала напоминать гигантскую настольную игру Дженгу, пишет The Sun.

Проблемы с забором начались в июне 2019 года сразу после переезда Лауры в новый дом. Тогда женщина заметила в кирпичной кладке большую трещину. Строители, которых прислала жилищная инспекция, просто закрепили конструкцию деревянными балками и уехали. Лаура несколько раз обращалась к застройщикам, но проблема не решилась. Женщина называет свой забор гигантской дженгой, так как кирпичи можно легко вынимать и передвигать.

В Taylor Wimpey, компании, которая занималась реконструкцией забора, сообщили, что деревянные балки были экстренной мерой в период пандемии. «Сразу после снятия ограничений мы заказали необходимые материалы для забора и в скором времени полностью отремонтируем объект» — сказал представитель Taylor Wimpey.

Дженга — настольная игра. Была придумана в 1970-х года английским геймдизайнером Лесли Скоттом. Игроки выстраивают башню из деревянных блоков и по очереди достают блоки из ее основания и кладут их наверх. Так башня становится все более высокой и менее устойчивой. Игра заканчивается, когда башня упадет.