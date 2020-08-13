В Великобритании появился дом из культового мультфильма 1930-х

Недалеко от города Суонси (графство Уэльс, Великобритания) появился небольшой «коттедж Белоснежки». Его прототипом послужил дом из культового мультфильма «Белоснежка и семь гномов», который вышел на экраны в 1937 году, пишет The Sun.

Особняк расположен в саду площадью 80 гектаров, где живут альпаки и эму. На первом этаже дома есть небольшая гостиная с печкой, напольными часами и обеденным столом, а на втором, куда можно подняться по деревянной лестнице, находится спальня.

Семь дней проживания в таком отеле стоят 445 фунтов стерлингов (42,5 тысячи рублей), а одна ночь обойдется в 31 фунт (3 тысячи рублей) с человека. По желанию постояльцев владельцы дома могут украсить комнаты — например, к Рождеству. Коттедж рассчитан на размещение двоих гостей. Большие группы туристов могут поселиться в расположенных поблизости апартаментах.

В июне в Англии выставили на продажу загородный дом XV века, в котором проходили съемки американской комедии «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» с участием актера Роберта Дауни-младшего. Особняк оценили более чем в пять миллионов фунтов (440 миллионов рублей).

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