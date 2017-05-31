Феминистки раскритиковали постер и трейлер мультфильма с толстой Белоснежкой

Американская писательница и бодипозитивистка Тесс Холидей опубликовала в Twitter постер мультфильма «Красные туфли и семь гномов» (Red Shoes & the 7 Dwarfs), южнокорейской пародии на сказку о Белоснежке. Слоган ленты «Что, если бы Белоснежка не была такой красивой» возмутил пользователей соцсетей.

«Каким образом это одобрила команда, занимающаяся рекламой мультфильма? Почему считается нормальным говорить своим детям, что быть толстой — значит быть уродливой?» — написала Холидей.

Подписчики писательницы раскритиковали постер и призвали бойкотировать как мультфильм, так и всю продукцию выпускающей ленту компании.

— Julie C Cluff (@Quatchi1974) 31 мая 2017, 00:25

«Неудивительно, что у детей сегодня проблемы с восприятием своего тела. Хватит уже осуждать вес. Мы все уникальны и поэтому красивы по-своему», — заявила пользователь с ником Julie C Cluff.

«Трейлер еще хуже. К тому же — сплошная сексуализация, гномы подглядывают, как Белоснежка раздевается», — рассказала Dolores Haze.

Проморолик мультфильма вышел 7 мая. Он опубликован на YouTube-канале южнокорейской студии Locus Studio.

Видео: LocusStudio / YouTube

В озвучке анимационной ленты «Красные туфли и семь гномов» режиссера Сунга Хо Хонга приняла участие актриса Хлоя Грейс Морец. Точная дата премьеры мультфильма не называется. Выход картины на экраны запланирован в 2017 году.

Бодипозитив — феминистское движение, целью которого является побудить людей принимать тело таким, какое оно есть.