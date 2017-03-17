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Дочь Клинтонов анонсировала детскую книгу о феминизме

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Челси Клинтон
Челси Клинтон

Дочь Хиллари и Билла Клинтон Челси выпустит детскую книгу под названием She Persisted («Она упорствовала»). Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Книга расскажет воодушевляющие истории знаменитых американских женщин, таких как Опра Уинфри (телеведущая), Хелен Келлер (американская писательница и политическая активистка), Клара Лемлих (коммунистка, одна из лидеров рабочего движения начала XX века) и, как предполагает портал, Хиллари Клинтон. По словам Челси, все героини ее произведения «преодолели неблагоприятные обстоятельства, формируя образ Соединенных Штатов».

«Я написала эту книгу для всех, кто когда-либо хотел высказаться, но ему сказали молчать, для всех, кого когда-либо принижали», — отметила Челси.

Издание появится на прилавках 30 мая.

Название книги — отсылка к лидеру сенатского большинства, республиканцу Митчу Макконнеллу. В феврале он прервал речь сенатора от штата Массачусетс, демократа Элизабет Уоррен, протестовавшей против назначения на пост генерального прокурора США республиканца Джеффа Сешнса. Она попыталась зачитать с трибуны письмо 1986 года за авторством Коретты Кинг, вдовы Мартина Лютера Кинга, в котором Сешнс обвинялся в расизме.

Макконнелл попросил Уоррен покинуть трибуну и занять место в зале. «Ее предупреждали. Ей все объяснили. Тем не менее она упорствовала», — прокомментировал сенатор свое решение. Эта фраза вызвала у американских феминисток негодование.

Челси Клинтон является автором книг по воспитанию детей, здоровью, правильному питанию и средствам массовой коммуникации.

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