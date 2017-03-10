Зеленые блины дочери Клинтонов испугали пользователей сети

Дочь Хиллари и Билла Клинтонов Челси опубликовала в Twitter фотографию ярко-зеленых блинов из шпината. На это обратило внимание издание Mashable.

Девушка похвасталась своими кулинарными способностями в честь Национального дня блинчиков, но пользователей сети испугал цвет блюда.

Блинчики получились настолько яркими, что некоторые разглядели в них черепашек-ниндзя. «Покойтесь с миром, Леонардо, Донателло, Рафаэль и Микеланджело», — написал пользователь под ником @Crawf33.

Другие юзеры решили, что Челси наконец-то перестала отрицать свое инопланетное происхождение и делится любимой выпечкой пришельцев.

В ответ на шквал шуток Клинтон опубликовала еще один твит, в котором объяснила, что ее дочери необходимо потреблять как можно больше железа, поэтому она добавляет шпинат во множество блюд.

В феврале в Twitter приобрела популярность фотография бывшего президента США Билла Клинтона и госсекретаря Хиллари Клинтон, в которой юзеры разглядели наглядную демонстрацию эволюции нарядов Стивена Сигала в 80-е годы и в настоящее время. По мнению одного из пользователей, кожаная коричневая куртка и синие джинсы Билла в точности повторили стиль Сигала в 80-х, а расшитое яркими цветами пальто Хиллари — современную одежду актера.