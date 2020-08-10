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Дом с «женской пещерой» решили разыграть в лотерею

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Фото: Jo Rose

Жительница графства Уэст-Йоркшир в Великобритании решила разыграть свой дом за 250 тысяч фунтов стерлингов. Он вмещает пять спален и специальную «женскую пещеру» — косметологический кабинет, где раньше работала хозяйка. Об этом пишет The Sun.

В двухэтажном доме 44-летней Джо Роуз есть большой гараж, переоборудованный в комнату с баром, игровым автоматом, дартсом и бильярдным столом. Также имеется большая гостиная, соединенная с застекленной верандой-столовой и садом с батутом.


Роуз переехала в этот дом, когда была еще подростком. Но в 2014 году ее сбила машина. «Меня подбросило в воздух, как куклу. Я сильно повредила позвоночник и сломала два ребра», — сказала Джо. После нескольких месяцев реабилитации она не смогла полностью восстановиться, и ей стало тяжело справляться с таким большим домом. Вместе с семьей она решила найти вариант поменьше.
Джо увидела пост на Facebook, где рассказывалось, как некий мужчина продавал свой дом и долго не мог найти покупателя. Новый хозяин нашелся, когда здание разыграли с помощью лотереи. Роуз сказала своему мужу: «Это как раз то, что нужно».

Популярность таких розыгрышей выросла в период пандемии. Из-за самоизоляции Джо устроила потенциальным покупателям виртуальный тур. Таким образом с июля 2020 года она продала более 43 тысяч билетов и уверена, что продаст еще больше. Дом в Уэст-Йоркшире — не единственный объект, который разыгрывают в лотерею. Примеру Джо последовали и другие жители графства. Они выставили уже около десяти домов.

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