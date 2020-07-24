Дом за 90 миллионов предложили выиграть за 225 рублей

Житель графства Ланкашир на северо-западе Англии решил разыграть свой дом в лотерею. В особняке, стоимость которого оценивается в миллион фунтов (90 миллионов рублей), шесть спален, пишет The Sun.

66-летний владелец Гай Васс и его супруга Джулия хотят продать полмиллиона лотерейных билетов. Каждый будет стоить 2,5 фунта (225 рублей). Из вырученных средств 100 тысяч фунтов (9 миллионов рублей) пара пожертвует местному хоспису и другим благотворительным организациям.

«Победителю не придется выплачивать ипотеку. Эта лотерея изменит чью-то жизнь», — заявил изданию инициатор предложения. В особняке, помимо стандартных жилых помещений, есть полноценная квартира, оборудованная всем необходимым. Все это достанется выигравшему.

Владельцы жилья в Великобритании достаточно часто организовывают лотереи, чтобы реализовать его. В мае 2020-го такой способ продажи избрал житель Лондона. Он пытался найти покупателя обычным способом, но из-за пандемии коронавируса спрос на недвижимость сильно снизился.

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