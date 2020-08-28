В Англии решили продать дом со свалкой внутри

В английском графстве Кент, в городе Фавершам, решили продать дом стоимостью 165 тысяч фунтов стерлингов (более 16 миллионов рублей). Как сообщает The Sun, его особенность состоит в том, что внутри помещения находится свалка — все комнаты завалены вещами и мусором.

На двух этажах дома располагаются две спальни, гостиная, кухня, две ванных комнаты, а также есть выход в просторный сад. Гостиная дома завалена книжками, старой техникой и развалившейся мебелью. На кухне разбросаны грязные столовые приборы и бутылки, а в спальнях раскиданы вещи. В не лучшем состоянии и сад — он зарос травой, на земле валяются сухие ветки, а окна сарая, который там стоит, покрылись пылью.

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Согласно информации в объявлении, дом со свалкой находится почти в 30 километрах от Лондона, недалеко от популярного туристического района Фавершам. Рядом также расположены база отдыха и магазины. Британский онлайн-портал недвижимости Rightmove, на котором размещено описание дома, отмечает, что переехать в него сразу не получится, так как он «требует реконструкции» и уборки.

Недавно житель района Хаунслоу в западном Лондоне забросал соседний участок мусором и другими вещами, которые оказались в его саду. В интернете появилась видеозапись произошедшего. На кадрах было видно, как британец по имени Клиф Гамильтон и двое его помощников перебирают хлам в своем саду и закидывают им участок соседей. Через забор полетели доски, пластиковые панели, порванные мешки, старый матрас, кирпичи, сломанный телевизор, шины, строительный мусор и даже старая дверь.

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