Жители российского города решили бороться с «любителями громкого секса»

В городе Брянск жители многоквартирного дома решили бороться со своими соседями, которых прозвали «любителями громкого секса». В лифте появилось объявление, адресованное шумным жильцам. Об этом стало известно в сообществе «Типичный Брянск» во «ВКонтакте».

Объявление вывесили в жилом доме на проспекте Станке Димитрова. В нем отметили, что громкие крики и стоны из квартиры 99 мешают спать левому крылу здания. «Взрослые заикаются! Дети плачут навзрыд! А животные воют на луну! Поберегите нашу психику!» — написали авторы.

Недовольные жильцы напомнили громким соседям о том, что на территории Брянской области действует закон о тишине, который запрещает шуметь с 23:00 до 6:00. В случае несоблюдения правил нарушителям могут выписать штраф. В объявлении также отметили, что если поведение соседей не изменится, хозяева квартир обратятся в полицию.

В марте 2019 года подобная ситуация произошла в подмосковном городе Новое Домодедово. Тогда молодая пара буквально затерроризировала своих соседей, так как вступала в интимные отношения в квартире, подъезде и на улице. Жильцы дома оказались недовольны, так как побеспокоились, что за происходящим наблюдают дети, а увиденное может повлиять на их психическое здоровье.

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