Российская порнозвезда показала квартиру с сейфом для секс-игрушек

Российская актриса фильмов для взрослых Елена Беркова приобрела квартиру в центре Москвы. В жилом помещении есть, в том числе, гардеробная с потайным шкафом, где порнозвезда прячет секс-игрушки. Об этом сообщает StarHit.

Общая площадь квартиры — порядка 130 квадратных метров, в ней пять комнат. В общей сложности на обустройство жилья Беркова и ее супруг Александр Путинцев потратили 2 миллиона рублей. «Зашли и сразу поняли — наша, будем брать, — рассказала актриса изданию. — Саша взял на себя техническую часть работ, а я отвечала за уют. Дом — то место, где хочется расслабиться, поэтому отказалась от ярких цветов».

По словам Берковой, ее любимые места в квартире — это спальня и кухня. «Открою тайну: внутри гардероба есть скрытый шкафчик с замком, там прячу игрушки для взрослых. Разумеется, очень надежно, чтобы ребенок не добрался», — отметила звезда. Она также заявила, что предпочитает проводить свободное время дома с семьей, а не на светских мероприятиях.

Елена Беркова в 2000-е годы снялась в ряде порнофильмов, она также участвовала в телешоу «Дом-2». Позднее пробовала себя в роли певицы и телеведущей. Кроме того, под брендом Берковой продаются секс-игрушки.

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