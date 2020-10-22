Мужчина поделился с соседом паролем от Wi-Fi и чуть не попал в тюрьму

Ни в чем не виновный британец чуть не попал в тюрьму по обвинению в скачивании фотографий и видео со сценами жестокого обращения с несовершеннолетними. Как пишет Leicestershire Live, на самом деле эти файлы загружал его 60-летний сосед Роберт Моби (Robert Mawby), с которым мужчина поделился паролем от Wi-Fi.

Полиция пришла к британцу домой в середине августа. Мужчину арестовали и обвинили в том, что он сохранил 476 изображений и 13 видео с неприемлемым контентом. Спустя несколько дней выяснилось, что на самом деле файлы искал Моби.

В прошлом 60-летнего мужчину уже судили за детскую порнографию: в 2010 году его приговорили к 24 неделям тюрьмы за скачивание подобных изображение. Моби также запрещалось иметь телефон и компьютер с доступом к интернету.

Его адвокаты настояли на том, чтобы не заключать Моби под стражу, так как предыдущий тюремный опыт не исправил его поведение. В итоге британца приговорили к трем годам общественных работ, а также к 90 дням групповой работы для коррекции поведения и 30 дням работы с сотрудниками службы пробации. Запрет на владение телефоном и компьютером продлили бессрочно.

Ранее 21-летняя американка оказалась под угрозой тюрьмы из-за видео, на котором покормила медведя арбузом, шоколадом и другими продуктами. При этом с 2000 года в регионе действует строгий запрет на кормление диких животных, так как как оно поощряет животных чаще взаимодействовать с человеком, что в итоге становится опасным как для медведей, так и для людей.