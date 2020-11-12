Обозначен срок снижения спроса на жилье в России

Объемы покупок жилой недвижимости в России могут оставаться повышенными вплоть до второго квартала 2021 года. Такой срок обозначен в бюллетене «О чем говорят тренды», подготовленном департаментом исследования и прогнозирования Центробанка. Материал опубликован на сайте регулятора.

«Программа льготной ипотеки продлена до июля 2021 года, однако после ее окончания спрос на жилье может временно снизиться, — предупреждают эксперты. — Многие покупатели, зная о конечности действия программ льготного кредитования, могут ускорить покупку жилья и совершить ее раньше, чем планировалось».

По мнению аналитиков, льготная ипотека оттягивает на себя будущий спрос, поэтому после ее отмены ожидаемо происходит временное снижение спроса на жилье.

Ранее, в сентябре, россиянам отсоветовали спешить с покупкой квартир. Вице-президент Российской гильдии риелторов Арсен Унанян заявил, что спекулятивные покупки в сложившихся условиях невозможны — они оправдают себя только в том случае, если рубль сильно обвалится (в два-три раза).

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться