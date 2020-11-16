Арендному жилью в России предрекли удорожание к весне 2021 года

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в России к ноябрю 2020-го составила 17,8 тысячи рублей. За год этот показатель снизился почти на 2 процента. Восстановлению рынка съемного жилья мешает сохранение дистанционных форматов учебы и работы, пишет «Коммерсантъ».
По подсчетам аналитиков ЦИАН, двухкомнатные квартиры за год стали дешевле на 3 процента, в среднем они сдаются за 25,5 тысячи рублей в месяц (учитывались предложения только в городах с населением от миллиона человек). Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов считает, что в целом рынок долгосрочной аренды стагнирует из-за «дистанционки».
Эксперт прогнозирует восстановление цен на долгосрочную аренду до докризисного уровня не ранее весны 2021 года. Но в случае усиления ограничительных мер может произойти не удорожание, а очередное падение стоимости найма, предрекает он.
Ранее в ноябре москвичей предупредили о двукратном росте ставок аренды загородного жилья. По мнению экспертов, увеличения стоимости найма можно ожидать после официального запрета на проведение массовых мероприятий до 15 января 2021 года, введенного московскими властями.