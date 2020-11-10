Определена минимальная стоимость аренды жилья в центре Москвы

Самый экономичный найм в Центральном округе (ЦАО) Москвы обойдется в 37,5 раза дешевле наиболее дорогостоящего: арендные ставки там составляют от 16 тысяч до 600 тысяч рублей, говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как определили риелторы, по минимальной ставке (16 тысяч рублей в месяц) в ЦАО сдается комната в трехкомнатной квартире в пятиэтажке на Малой Грузинской улице, в десяти минутах ходьбы от станции метро «Краснопресненская». В квартире проживают собственница и ее сын. Если снимать квартиру в центре целиком, то минимум составит уже 33 тысячи рублей/месяц — такова стоимость аренды «однушки» в доме на Рубцовской набережной (станция метро «Бауманская»).

«Несмотря на снижение спроса в связи с эпидемиологической ситуацией, Москва остается наиболее популярным и самым дорогим в стране городом для арендаторов жилья, — констатируют эксперты. — При этом ассортимент довольно широкий, и даже в центре столицы можно найти доступные варианты аренды квартир или комнат».

По статистике «ИНКОМ-Недвижимость», объекты долгосрочного найма в ЦАО занимают четверть от совокупного объема предложения съемного жилья в «старых» границах Москвы. При этом примерно 1/15 часть лотов в центре сдается по невысокой цене. Большинство экономичных вариантов представлены в Пресненском районе.

Ранее, в октябре, россиянам отсоветовали покупать квартиры для сдачи в аренду. По мнению аналитиков, в настоящее время на рынке накапливается избыточная масса объектов, которые предназначены квартиросъемщикам. Впоследствии спрос на них может снизиться.

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