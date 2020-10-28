Определена максимальная ставка аренды однокомнатных квартир в Москве

Самые дорогие московские квартиры сдаются в районах Арбат, Басманный и Тверской. Максимум арендной ставки для однокомнатной квартиры в городе — 120 тысяч рублей, говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», предоставленных «Ленте.ру».

Как определили риелторы, самая дорогая съемная «однушка» расположена в семиэтажном сталинском доме на старом Арбате, рядом с театром имени Вахтангова. Общая площадь лота — 40 квадратных метров. В квартире выполнен ремонт по индивидуальному дизайн-проекту с применением высококачественных натуральных материалов. Мебель и бытовая техника — от ведущих мировых производителей, установлена система очистки воды. Дом охраняется, ведется видеонаблюдение.

Ранее в октябре эксперт рассказал, что россияне, сдающие свои квартиры в аренду, могут легко их лишиться, если паспортные данные таких граждан окажутся в распоряжении мошенников. По его словам, аферисты могут снять квартиру на длительный срок, а затем продать ее. Как правило, они используют для этого поддельную нотариальную доверенность, паспорт с фальшивой вклеенной фотографией или электронную цифровую подпись (ЭЦП), полученную нелегальным путем.

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