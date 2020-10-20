Москвичам предрекли миграцию в область

Расширение практики удаленной работы может спровоцировать рост спроса на аренду квартир в Подмосковье на 20 процентов, говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Риелторы предрекают миграцию столичных жителей в область — они полагают, что многие в перспективе предпочтут снимать квартиры за городом, так как там ниже арендные ставки — можно либо сэкономить, либо снять жилье большей площади и лучшего качества.

При этом экономичное областное жилье не станет привлекательнее для большинства приезжающих в столицу на целевые заработки, указывают брокеры, — нанимателям, занятым физическим трудом на московских предприятиях, выгоднее селиться рядом с местом работы, чем ежедневно тратить время и деньги на дорогу.

Специалисты ИНКОМ также составили перечень локаций Московской области с наибольшим объемом предложения съемных квартир. Первые позиции в списке занимают Мытищинский район (13 процентов предложения), Химки (12 процентов) и Люберецкий район с долей в 11 процентов.

Ранее в октябре россиянам отсоветовали покупать квартиры для сдачи в аренду. По мнению аналитиков, в настоящее время на рынке накапливается избыточная масса объектов, которые предназначены квартиросъемщикам. Впоследствии спрос на них может снизиться, так как многие из тех, кто ранее снимал квартиру, в 2020 году приобрели недвижимость в ипотеку.

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