Россиянам отсоветовали покупать квартиры для сдачи в аренду

В период пандемии коронавируса россияне стали активнее приобретать жилую недвижимость в инвестиционных целях, в том числе для сдачи в аренду. Но эта схема может оказаться не лучшей для частных инвесторов, рассказал «Ведомостям» начальник управления информационно-аналитического контента «БКС мир инвестиций» Василий Карпунин.

Потенциальным инвесторам, планирующим покупку квартир для сдачи в аренду, Карпунин посоветовал учитывать один важный момент. «Сейчас на рынке накапливается избыточная масса объектов, которые предназначены для последующей сдачи в аренду, — пояснил Карпунин. — Это несет в себе риски избыточного предложения на фоне снижающегося спроса». Эксперт указал, что многие из тех, кто ранее снимал квартиру, воспользовались моментом и приобрели недвижимость в ипотеку.

Традиционно средняя доходность от сдачи жилья в аренду чуть ниже уровня ставки депозита, но в настоящее время в ряде российских регионов она превышает этот показатель, отметил Карпунин, добавив, что это кратковременное явление.

«Покупая квартиру для сдачи в аренду, нужно понимать, что доходность вскоре вновь опустится ниже депозитной ставки за счет уже начавшегося ускорения роста цен на недвижимость. При этом ставки аренды в общем расти не будут из-за избыточного предложения и сокращения спроса», — заключил эксперт.

Ранее в октябре аналитики спрогнозировали падение цен на квартиры в Москве. Повышенный спрос на московское жилье не бесконечен, особенно в условиях падения доходов населения, отметили они.

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