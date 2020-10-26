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Россиянам рассказали о риске потери квартир при сдаче в аренду

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Фото: Юрий Стрелец / «Коммерсантъ»

Россияне, сдающие свои квартиры в аренду, могут легко их лишиться, если паспортные данные таких граждан окажутся в распоряжении мошенников. Об этом рассказал агентству «Прайм» управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Status Group Даниил Мархиев.

По его словам, аферисты могут снять квартиру на длительный срок, а затем продать ее. Как правило, они используют для этого поддельную нотариальную доверенность, паспорт с фальшивой вклеенной фотографией или электронную цифровую подпись (ЭЦП), полученную нелегальным путем.

Мархиев отметил, что риска потери недвижимости можно избежать, если запретить любые сделки с ней без личного участия собственника. Соответствующее заявление подается в многофункциональный центр (МФЦ) или в Росреестр. Тогда продажа, дарение и прочие действия с квартирой станут невозможными, если владелец лично не присутствует на сделке. Такое заявление также можно подать дистанционно, подписав его с помощью ЭЦП, если она есть.

Ранее в октябре россиянам отсоветовали покупать квартиры для сдачи в аренду. По мнению аналитиков, в настоящее время на рынке накапливается избыточная масса объектов, которые предназначены квартиросъемщикам. Впоследствии спрос на них может снизиться, так как многие из тех, кто ранее снимал квартиру, в 2020 году приобрели недвижимость в ипотеку.

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