Россиянам рассказали об опасности дарения квартир

Дарить квартиру рискованно в том случае, если такой сделкой пытаются подменить другой способ передачи недвижимости — наследование, продажу или ренту. Об опасности дарения жилья РИА Новости рассказала нотариус Елена Образцова.

По словам эксперта, дарение квартиры безопасно, когда владелец не рассчитывает на получение дохода, не ждет помощи от одаряемого и в полной мере ему/ей доверяет. Квартира также не должна являться единственным жильем собственника, указала Образцова.

В остальных случаях лучше рассмотреть другие варианты передачи недвижимости, подчеркнула нотариус, — составить завещание, заключить договор ренты. При этом последний подлежит нотариальному удостоверению, на квартиру накладывается обременение, и плательщик ренты не сможет продать ее без согласия гражданина-получателя ренты.

Когда заключается договор дарения, новый собственник получает все права на недвижимое имущество — он может свободно распоряжаться квартирой и при желании выселить дарителя, предупредила Образцова.

Ранее россиянам рассказали о риске потери квартир при сдаче в аренду. По словам экспертов, аферисты могут снять жилье на длительный срок, а затем продать его. Как правило, они используют для этого поддельную нотариальную доверенность, паспорт с фальшивой вклеенной фотографией или электронную цифровую подпись (ЭЦП), полученную нелегальным путем.

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