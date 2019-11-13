Максаковой вернули элитную квартиру в Москве

Пресненский суд столицы удовлетворил иски оперной певицы Марии Максаковой о признании недействительным договора дарения квартиры, ранее принадлежавшей артистке, ее супругу Далхату Халаеву. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Исковые требования Максаковой полностью удовлетворены», — подчеркнула собеседница агентства. Певица просила признать незаконным договор, по которому ее квартира на Краснопресненской набережной в Москве перешла в собственность Халаева. Она указала, что в момент передачи недвижимости находилась в подавленном психологическом состоянии и испытывала нервное потрясение. Артистка просила вернуть ей жилье.

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Ответчиками по делу выступали адвокат Магомед Евлоев, на которого была оформлена доверенность на управление и распоряжение недвижимым имуществом, сам Халаев и нынешний владелец квартиры Мурат Мержоев.

Максакова и ее первый официальный супруг, депутат Госдумы Денис Вороненков, в 2016 году уехали на Украину, где получили гражданство этой страны. В России Вороненков был объявлен в международный розыск, его подозревали в причастности к захвату здания кондитерского предприятия «Тома». 23 марта 2017 года Вороненкова застрелили в Киеве. Замуж за Халаева Максакова вышла в 2018 году, тогда же ее новому супругу были переданы права на квартиру на Краснопресненской набережной.

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