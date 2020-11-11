Россиянка притворилась хозяйкой квартиры и успешно сдала ее в аренду

В Улан-Удэ полицейские задержали 32-летнюю женщину, обманувшую арендатора квартиры. Россиянка притворилась хозяйкой чужого жилья, успешно сдала его и присвоила вырученные деньги. Об этом сообщается на сайте республиканского управления МВД.

С жалобой на противоправные действия женщины в полицию обратился 35-летний квартиросъемщик. Он рассказал, что в начале ноября арендовал жилье у подозреваемой и внес предоплату за месяц. В тот же день он заселился в квартиру. А утром 11 ноября «в гости» зашла незнакомая женщина, которая оказалась настоящей собственницей объекта недвижимости.

Таким образом выяснилось, что россиянка сдала жилье, которое ей не принадлежало, и похитила деньги. Ущерб составил 19 тысяч рублей. Хозяйка квартиры попросила обманутого мужчину покинуть квартиру. Чуть позже подозреваемая в мошенничестве была задержана полицейскими. Ее проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, возбуждено уголовное дело.

Ранее, в сентябре, в Ставропольском крае полицейские задержали мошенника, который успешно продал чужой объект недвижимости знакомой и присвоил вырученные средства.

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